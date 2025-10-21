È morto in carcere il 51enne pugliese Francesco De Leo detenuto a Torino

TORINO – È decedutoFrancesco De Leo, 51 anni, originario di Brindisi e detenuto nel carcere di Torino, dove era stato trasferito dopo aver trovato una cella adatta alle sue particolari condizioni fisiche. L’uomo, affetto dae con un peso superiore ai 265 chili, aveva trascorso lunghi periodi in ospedale aperché non era disponibile una sistemazione carceraria idonea.

De Leo era stato condannato per truffa con una pena fino al 2040. Il suo avvocato, Luca Puce, ha parlato di un percorso tormentato e di un epilogo tragico che si sarebbe potuto evitare, non escludendo ora l’eventuale avvio di un’azione risarcitoria in sede civile.

La salma di De Leo si trova attualmente nella camera mortuaria del carcere, in attesa del via libera per i funerali.