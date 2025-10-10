Asteria Space porta gli artisti pugliesi alla Fira Mediterrània di Manresa 2025

BARI - Dal, la startup pugliese, fondata dalla giornalista e manager culturale, rappresenterà una selezione di artisti italiani emergenti alla, una delle più importanti fiere internazionali dedicate alla cultura e alle musiche del Mediterraneo.

La partecipazione avviene grazie al sostegno di Puglia Sounds Export – Fiere e Convention, il programma della Regione Puglia che favorisce l’internazionalizzazione della scena musicale pugliese attraverso bandi pubblici rivolti agli operatori del settore.

Asteria Space, tra le realtà vincitrici dell’avviso, presenterà in Catalogna progetti musicali e performativi innovativi, contribuendo a promuovere la creatività pugliese presso un pubblico internazionale di festival, agenzie, istituzioni culturali e operatori del settore.

Fondata nel 2018, Asteria Space è una realtà indipendente impegnata nel sostegno e nella promozione di artisti emergenti, con un’attenzione particolare al panorama pugliese. In sei anni di attività ha costruito un ecosistema culturale che unisce musica, arte, formazione e progettazione culturale, ottenendo riconoscimenti e sostegni regionali come i bandi PIN e Luoghi Comuni.

Negli ultimi anni l’agenzia ha già partecipato a prestigiose vetrine internazionali come Womex (Porto 2021), Primavera Pro (Barcellona 2022), Jazzahead! (Brema 2023) ed Eurosonic (Groninga 2024).

Alla Fira Mediterrània 2025, Asteria Space presenterà:

🎵 Per la sezione musica: Antonio Simone, Hora Prima, Tiziana Felle (TI), Miriam Neglia e Livio Minafra.

💃 Per la sezione danza: Mimma Di Vittorio, Mari Chiara Vitti e Lud Sciannamblo.

«Partecipare a questo evento è per noi un’occasione preziosa per portare la musica pugliese in un contesto internazionale attento alla tradizione ma aperto all’innovazione», ha dichiarato Alessandra Savino. «In oltre sei anni di attività abbiamo creduto nella forza del territorio e nel talento delle nuove generazioni. Questo appuntamento rappresenta un ulteriore passo nel nostro impegno per costruire ponti culturali e creare opportunità reali per chi fa arte in Puglia».

📍 Asteria Space – p.zza Aldo Moro 25, Bitonto (BA)

🌐 www.asteriaspace.it | ✉️ info@asteriaspace.it