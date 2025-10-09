Bari, grande partecipazione per il convegno Federmanager Puglia su cybersecurity e AI con Confindustria BA-BT e Deutsche Bank



A moderare i lavori, Gianni Sebastiano, Presidente di Orienta, che ha guidato il confronto tra i relatori e il pubblico.



Il primo intervento, curato da Domenico Raguseo, Head of Cybersecurity di Exprivia, ha fornito un’analisi dettagliata delle principali minacce informatiche e del ruolo crescente dell’intelligenza artificiale nella difesa dei sistemi digitali aziendali.



È seguito l’intervento dell’Avvocato Claudio Caldarola, Presidente di GP4AI - Global Professionals for Artificial Intelligence aps ets, sul tema “Intelligenza artificiale e cybersecurity per l’impresa: tra rischio legale e opportunità strategiche nel nuovo diritto digitale europeo”.



L’avvocato Caldarola ha evidenziato come l’adeguamento al nuovo AI Act europeo e alla Legge italiana n. 132/2025 rappresenti per le aziende non solo un obbligo giuridico, ma anche un possibile vantaggio competitivo. Infatti, la trasparenza nei processi algoritmici, la governance dei dati e la responsabilità nelle decisioni automatizzate, ha sottolineato, rafforzano la reputazione aziendale, la fiducia dei partner e l’accesso a collaborazioni istituzionali e finanziamenti pubblici. Un approccio etico e regolato all’intelligenza artificiale, ha concluso, può trasformare il diritto in un fattore di innovazione sostenibile, capace di coniugare sviluppo economico e tutela dei valori fondamentali.



Sono poi intervenuti Danilo Petruzzelli, Responsabile IT e Security Manager di Magna PT SpA, che ha illustrato le pratiche di gestione della sicurezza informatica in ambito manifatturiero, e Stefano Saponaro, Business Developer di Allianz Global Investors, che ha analizzato la cybersecurity come nuova opportunità di investimento strategico per i mercati.



La giornata si è conclusa con una sessione di confronto e networking tra manager, professionisti e rappresentanti istituzionali, confermando la centralità della sicurezza digitale come leva di competitività e innovazione per il sistema produttivo.



In questo contesto, GP4AI - Global Professionals for Artificial Intelligence si conferma come un prestigioso ente del terzo settore italiano, impegnato a promuovere lo sviluppo etico e strategico dell’intelligenza artificiale e a rappresentare un interlocutore qualificato nella costruzione di un ecosistema digitale affidabile, sostenibile e competitivo.

