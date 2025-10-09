Villa Bianca celebra 70 anni di attività: radici, ricerca, territorio e cura

LECCE – Nel 1955 nasceva a Lecce, allora periferia estrema della città, Villa Bianca, piccola casa di cura fondata dai coniugi Erina e Domenico Galluccio. Il dottor Galluccio, pioniere dell’ortopedia, ideò la tecnica della “sintesi elastica” della frattura, nota come “chiodo di Galluccio”, che segnò una svolta nella cura ortopedica.

Settant’anni dopo, Villa Bianca celebra il suo anniversario con un evento aperto a dipendenti, famiglie, colleghi e autorità, per ricordare la storia della struttura e ringraziare il territorio, i pazienti, i professionisti e le istituzioni che hanno contribuito al suo percorso.

L’appuntamento è per venerdì 10 ottobre 2025, alle ore 18.30, presso il Chiostro dei Domenicani a Lecce.

La serata sarà un viaggio nella storia della clinica attraverso:

una mostra fotografica storica dedicata all’evoluzione di Villa Bianca dal 1955 ad oggi;

un’esposizione di strumenti medici d’epoca utilizzati nei primi decenni di attività.

I dottori Piero ed Elena Galluccio, attuali responsabili della struttura, apriranno la serata condividendo con i presenti la visione e l’impegno che ancora oggi animano Villa Bianca. Seguiranno i saluti istituzionali di autorità civili e sanitarie locali, a sottolineare l’importanza della Casa di Cura nella sanità pugliese, nella qualità dell’assistenza e nel controllo della migrazione sanitaria.