Turismo in Puglia, crescita a doppia cifra nei primi otto mesi del 2025: +11,8% di arrivi e +10,1% di presenze

RIMINI – Continua il momento d’oro del turismo in Puglia, che nei primi otto mesi del 2025 registra unarispetto allo stesso periodo del 2024. Glie le, per un totale di

A trainare la stagione è soprattutto la componente internazionale, con un vero e proprio boom: +23,8% di arrivi e +22,4% di pernottamenti da parte dei turisti stranieri.

I dati emergono dall’ultimo approfondimento dell’Osservatorio Turistico della Regione Puglia, realizzato in collaborazione con Questlab srl e presentato alla Fiera TTG di Rimini, nello stand dedicato alla Puglia.

“Il turismo in Puglia continua a crescere con forza, e i numeri lo dimostrano – spiega l’assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane –. A trainare la stagione sono soprattutto i mercati internazionali, segno che la nostra regione è sempre più riconosciuta e apprezzata nel panorama turistico mondiale”.

L’assessore ha sottolineato come questi risultati “non arrivino per caso”, ma siano “il frutto di una strategia chiara, basata sull’ampliamento della stagione turistica e sull’internazionalizzazione dell’offerta”.

Anche il direttore generale di Pugliapromozione, Luca Scandale, ha commentato i dati, invitando a una riflessione di lungo periodo:

“Il 2025 si conferma un anno di successo per il turismo pugliese. Tuttavia, lo storico degli ultimi nove anni racconta un’evoluzione importante dell’offerta e di come il turismo italiano e internazionale si sia orientato sempre più verso destinazioni autentiche e sostenibili”.

Secondo il report, i principali mercati in crescita per la Puglia sono Francia, Germania, Stati Uniti e Polonia, confermando il crescente appeal internazionale della regione.