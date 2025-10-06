Bari, il murale di Retake dedicato a Igor Protti diventa meta di tifosi e cittadini

BARI – A pochi giorni dal completamento, il murale dedicato anel quartiereè già diventato una vera e propria meta di pellegrinaggio laico perprovenienti anche da fuori città.

Ogni giorno in via Mazzitelli decine di persone si fermano per scattare una foto, lasciare un ricordo o semplicemente ammirare l’opera, segno tangibile di quanto un progetto nato dal basso possa generare bellezza, identità e senso di appartenenza.

L’iniziativa, promossa da Retake Bari e firmata dall’artista Silvio Paradiso, è un omaggio a uno dei simboli più amati del calcio biancorosso. Ma è anche la dimostrazione di come l’arte urbana partecipata possa restituire valore ai luoghi e rafforzare il legame tra la comunità e la città.

Il murale rappresenta inoltre un gesto di affetto e vicinanza nei confronti di Protti, che sta attraversando un periodo delicato dal punto di vista della salute. L’ex attaccante ha espresso personalmente la propria gratitudine, ribadendo il profondo legame che lo unisce a Bari e ai suoi tifosi.

«Da quando abbiamo completato il murale dedicato a Igor Protti – racconta Fabrizio Milone, presidente di Retake Bari – abbiamo assistito a un entusiasmo straordinario. Ogni giorno decine di persone si fermano per scattare foto e selfie, mentre numerosi siti e pagine di calcio e di tifo in tutta Italia hanno condiviso le immagini. Tutto questo dimostra non solo l’alto valore artistico dell’opera, ma anche il profondo coinvolgimento emotivo che ha suscitato».

Milone aggiunge: «Durante la realizzazione abbiamo ricevuto tantissimi gesti di affetto: persone che si fermavano a complimentarsi, automobilisti che suonavano in segno di approvazione, curiosi che restavano a lungo a osservare. Anche dopo l’inaugurazione l’entusiasmo non si è fermato, segno di quanto la città si sia riconosciuta in questo progetto».

Chi desidera sostenere le attività di rigenerazione urbana promosse da Retake Bari può contribuire alla raccolta fondi attiva su sostieni.retake.org/campaign/io-sostengo-bari.