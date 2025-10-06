Bari, l'evento 'Biblioteche in Famiglia - Le meraviglie della Biblioteca: notabili, famiglie e collezioni' per le 'Domeniche di carta'



BARI - In occasione della "Domenica di carta", iniziativa annuale promossa dal Ministero della cultura italiano, che prevede l'apertura straordinaria e gratuita di biblioteche e archivi statali per valorizzare e far scoprire i beni custoditi al loro interno, la Biblioteca nazionale di Bari presenterà in anteprima, nella grande sala di lettura, alcune tematiche dell’esposizione che si terrà a fine 2025 per l’inaugurazione della nuova sala mostre resa possibile grazie ai finanziamenti PNRR. L'evento si terrà domenica 12 ottobre dalle ore 9 alle ore 13 presso la Biblioteca Nazionale di Bari in via Pietro Oreste n°45. - In occasione della "Domenica di carta", iniziativa annuale promossa dal Ministero della cultura italiano, che prevede l'apertura straordinaria e gratuita di biblioteche e archivi statali per valorizzare e far scoprire i beni custoditi al loro interno, la Biblioteca nazionale di Bari presenterà in anteprima, nella grande sala di lettura, alcune tematiche dell’esposizione che si terrà a fine 2025 per l’inaugurazione della nuova sala mostre resa possibile grazie ai finanziamenti PNRR. L'evento si terrà domenica 12 ottobre dalle ore 9 alle ore 13 presso la Biblioteca Nazionale di Bari in via Pietro Oreste n°45.





Il patrimonio della Biblioteca ha registrato un incremento imponente per l’aggregazione di numerose raccolte librarie e documentali, provenienti da intellettuali e da famiglie di spicco del territorio, che hanno lasciato all’Istituto tesori di grande pregio e che oggi costituiscono i fondi più importanti dell’Istituto: Pergamene, Manoscritti, Incunaboli, Cinquecentine, Grafica e tante altre meraviglie ancora poco indagate.





Fondamentale per lo studio della storia locale le carte provenienti dal bibliofilo e notaio Giuseppe D’Addosio, preziose e rare le pergamene dello storico e letterato Giulio Petroni, variegati e originali l’insieme di libri e documenti dello scrittore e avvocato Raffaele Cotugno, ingegnosa e graffiante la serie grafica appartenuta al caricaturista Frate Menotti, straordinari i cliché fotografici del biografo e storiografo Giuseppe De Ninno, numerose e significative le edizioni antiche dell’avvocato Michele Squicciarini.





L’Istituto intende offrire una giornata da trascorrere con la grande famiglia culturale rappresentata dalla Biblioteca nazionale di Bari, in compagnia di altrettante famiglie e notabili locali che hanno reso grande il patrimonio dell’Istituto e con intermezzi musicali dei solisti dell’EurOrchestra da camera di Bari.