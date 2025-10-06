Francavilla al Mare, nasce l’Università Popolare Francavillese: cultura e comunità al centro del nuovo programma promosso da Senso Civico

FRANCAVILLA AL MARE – Nasce a Francavilla al Mare la, un ricco programma culturale ideato dall’, presieduta da, in collaborazione con il, format ideato e diretto dal critico d’arte e letterario

Il progetto, che si svilupperà da ottobre 2025 a giugno 2026 nella sede dell’associazione, propone incontri gratuiti e aperti alla cittadinanza, con l’obiettivo di promuovere la crescita culturale e sociale del territorio.

«Abbiamo coinvolto numerose associazioni locali – spiega Di Quinzio – per costruire un programma che spazia dalla medicina alla letteratura, dalla storia alla psicologia, senza dimenticare i francavillesi illustri e gli artisti abruzzesi contemporanei».

L’inaugurazione è fissata per il 16 ottobre alle ore 17 con l’incontro “Cuore, batticuore e buonumore” a cura di Francesco Marchesani. A seguire, una lunga serie di appuntamenti che fino all’estate 2026 porteranno a Francavilla autori, artisti, medici e studiosi.

Tra i momenti più attesi:

il ciclo “Francavillesi da non dimenticare”, curato da Di Quinzio, dedicato a figure come Domenico Basti , Bruno Zulli , Giuseppe Iacone e Parsifal Catena ;

le mostre d’arte di Gianni Ortolano , Emanuele Cerreto , Carla Di Benedetto , Giorgio Acerra , Merilù Di Gregorio , Paola Di Biase , Kalos e Nasri Nawal ;

gli incontri letterari con scrittori come Franco Di Tizio , Carlo Palazzi , Antonio Sorella , Massimo Pasqualone , Italo Leonzio , Patrizia Splendiani e le Edizioni Drakon ;

le lezioni tematiche su salute, prevenzione, psicologia, alimentazione, primo soccorso e persino esplorazione spaziale.

Non mancheranno momenti di riconoscimento e celebrazione come il Premio Senso Civico per la Comunicazione (21 dicembre), il Premio Galasso (1 marzo), il Premio Senso Civico Donna (8 marzo) e il Premio Nadia De Medio (3 giugno).

«L’università popolare nasce per dare spazio alla conoscenza, al dialogo e alla memoria – sottolinea Massimo Pasqualone –. Un progetto che unisce cultura, arte e impegno civile, restituendo alla città un luogo di crescita condivisa».

Con l’Università Popolare Francavillese, Francavilla al Mare si conferma laboratorio vivo di cultura e cittadinanza attiva, dove la curiosità e la passione diventano strumenti di comunità.