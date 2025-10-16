🔴 Bari, incendio nel villaggio dei lavoratori nella zona Stanic
BARI - Un vasto incendio è scoppiato questa mattina nella zona Stanic di Bari, coinvolgendo alcune abitazioni del villaggio dei lavoratori. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sono molto visibili a distanza e una colonna di fumo nero si è innalzata nel cielo.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nello spegnimento delle fiamme e nelle operazioni di sicurezza. Al momento non è ancora chiaro se vi siano feriti, ma testimoni riferiscono di urla e alcune esplosioni nell’area interessata.
Per precauzione, l’area circostante è stata evacuata. Le autorità locali invitano a evitare la zona e a seguire aggiornamenti ufficiali sulle operazioni di soccorso.
Tags: Bari CRONACA LOCALE