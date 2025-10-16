Lecce, omicidio stradale: sette anni per l’automobilista responsabile della morte di Luna Benedetto

LECCE - Era il 14 giugno 2020 quando Luna Benedetto, 16 anni, in sella a uno scooter guidato da un amico, si scontrò con un’auto a Lecce, perdendo la vita sul colpo.

A cinque anni dall’incidente, il giudice ha condannato a sette anni di reclusione l’automobilista, 43enne, ritenuto responsabile di omicidio stradale. Le indagini hanno accertato che l’uomo procedeva a oltre il doppio della velocità consentita, 112 km/h in una zona con limite di 50 km/h, e che durante un sorpasso urtò lo scooter, provocando la tragedia.