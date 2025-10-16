La Compagnia Tiberio Fiorilli porta Pirandello a Bari: “L’Uomo, la Bestia e la Virtù” al Teatro Abeliano

BARI - Domenica 19 ottobre 2025, alle ore 18, il Teatro Abeliano di Bari ospiterà lo spettacolodi Luigi Pirandello, adattato e diretto dae prodotto dalla Compagnia pugliese Tiberio Fiorilli, nell’ambito della stagione teatrale Tempi Moderni diretta da Vito Signorile.

Il lavoro, già presentato durante una lunga tournée estiva in Sicilia, propone una lettura vivace e attuale della commedia pirandelliana del 1919, ispirata anche alla novella Richiamo all’obbligo e al celebre film di Steno con Totò e Orson Welles. La trama esplora il fragile equilibrio tra morale e desiderio attraverso un gioco di maschere, inganni e ipocrisie borghesi.

Al centro della vicenda il professor Paolino (interpretato dallo stesso Zucchi), uomo perbene con una relazione segreta, la signora Perella (Anita Torrasi), simbolo di una virtù apparente, e il Capitano di marina Perella, “la Bestia” (Emanuele Durante), marito infedele. L’inaspettata gravidanza della donna sconvolgerà ruoli e convenzioni, dando vita a un intreccio ricco di ironia e colpi di scena.

Completano il cast Marco Santolamazza nei panni dei gemelli farmacisti, Leonardo Zucchi in quelli di Nonò e Augusto Mario Zucchi come lo scolaro Giglio. Scene di Alessandro Durante, costumi di Francesca Chiarello, musiche di Luciano Francisci e contributi multimediali di Michele Scarpuzza creano un universo teatrale sospeso tra satira sociale e farsa grottesca.

Biglietti e info:

Prenotazioni su Vivaticket e dettagli su tiberiofiorilli.it.

Uno spettacolo da non perdere per gli amanti del teatro classico e della comicità intelligente di Pirandello.



