Bari piange Michele Petrella, contrabbassista del Petruzzelli

BARI - Bari è in lutto per la scomparsa di, contrabbassista barese e professore dell’Orchestra della Fondazione, originario di Carbonara, morto all’età di 56 anni dopo una lunga malattia.

La Fondazione Petruzzelli ha espresso il proprio cordoglio in una nota:

“Una figura di riferimento per tutti noi per il suo attaccamento al lavoro, per le sue doti umane e professionali. Alla famiglia di Michele vanno le più sentite condoglianze e il più caro abbraccio del presidente della Fondazione, dei consiglieri di indirizzo, degli amati colleghi professori d’orchestra e dei dipendenti tutti.”

La recita di Don Carlo in programma questa sera sarà dedicata alla sua memoria.

Michele Petrella era il secondo di tre figli musicisti. Suo padre, Muzio Petrella, trombonista, contrabbassista, armonicista e trombettista, era scomparso nel marzo 2024 a causa di un incidente stradale.