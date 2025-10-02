La vertigine della bellezza: Roberto Plano inaugura “Armonie Leggendarie” a Trani

La tradizione pianistica italiana incontra il presente con il M° Roberto Plano, tra i massimi interpreti del pianismo internazionale, protagonista della serata inaugurale di “Armonie Leggendarie – Grandi Maestri italiani”, nuovo ciclo della stagione concertistica “Armonie Naturali” della Fondazione Aldo Ciccolini ETS.

Nelle sale ottocentesche di Palazzo Discanno (Corso Vittorio Emanuele II, 188), Plano guiderà il pubblico in un viaggio musicale tra Liszt, Mompou, Ponce, Copland e Bernstein: un repertorio che intreccia lirismo e virtuosismo, meditazione e slancio, trasformando il concerto in una mappa emotiva capace di evocare paesaggi sonori e intime visioni.

Una rassegna unica in Puglia

“Armonie Naturali”, ideata e diretta dal pianista e intellettuale Alfonso Soldano, è l’unica stagione concertistica del territorio sostenuta dal Ministero della Cultura attraverso il FUS. Patrocinata dalla Regione Puglia, dalla Provincia Barletta-Andria-Trani, dalla Città di Trani e dal Pact – Polo Arti Cultura Turismo, la rassegna coniuga la valorizzazione dei luoghi storici pugliesi con la presenza di artisti di fama internazionale.

La serata segnerà anche il debutto del nuovo gran coda Yamaha della Fondazione, fornito da Clivio Pianoforti, che arricchirà ulteriormente l’esperienza sonora e renderà Palazzo Discanno un palcoscenico ideale per la grande musica.

Il protagonista

Roberto Plano, vincitore del Cleveland International Piano Competition e premiato in concorsi prestigiosi come Van Cliburn, Honens e Geza Anda, ha calcato le scene di sale come il Lincoln Center, la Wigmore Hall e la Salle Cortot. Invitato in festival internazionali e acclamato dalla critica, è docente in istituzioni di eccellenza tra cui il Conservatorio della Svizzera Italiana, il Royal Northern College of Music e l’Accademia di Pinerolo.

Definito dal New York Times per la sua “profondità musicale” e dal Chronicle come “il Pavarotti del pianoforte”, Plano porta a Trani un programma che intreccia la potenza visionaria di Liszt, le atmosfere rarefatte di Mompou, le eleganze di Ponce e l’energia pulsante di Copland e Bernstein.

Biglietti e informazioni

I biglietti sono in vendita presso il botteghino di Palazzo Discanno (Corso Vittorio Emanuele II, 188 – Trani), dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 20:30.

- Intero: 15,00 €- Ridotto (under 18 e over 65): 10,00 €

Per informazioni: 346 3055325 – fondazionealdociccolini@gmail.com