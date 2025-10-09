Bari, sequestro da oltre 100mila euro a impresa edile: scoperta discarica abusiva di 35 tonnellate di rifiuti

BARI – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bari, insieme al personale della Polizia Metropolitana, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti di un complesso aziendale appartenente a una società operante nel settore dei lavori edili.Il provvedimento ha riguardato anche tre terreni adibiti a discarica abusiva, per un valore complessivo di oltre 100mila euro.L’attività investigativa, condotta sotto il coordinamento dell’Autorità giudiziaria, ha fatto emergere ipotesi di reato a carico del rappresentante legale della società e di un dipendente, in violazione delle norme previste dal Testo Unico Ambientale.Grazie anche all’utilizzo di foto trappole, gli inquirenti hanno documentato numerosi abbandoni di rifiuti, anche pericolosi, provenienti da attività di demolizione e costruzione, per un totale stimato di 35 tonnellate, riversati su terreni di proprietà di privati cittadini.Il giudice per le indagini preliminari ha disposto, oltre al sequestro, la nomina di un amministratore giudiziario per la gestione dell’azienda coinvolta. L’amministratore della società risulta indagato per smaltimento illecito di rifiuti, mentre alla società stessa vengono contestate violazioni in materia di responsabilità amministrativa degli enti.Le indagini proseguono per accertare l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti e per quantificare in maniera definitiva i danni ambientali provocati.