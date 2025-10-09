United Airlines collegherà Bari a New York dal 1° maggio. Vasile: “Per la Puglia opportunità uniche”

BARI – Dal prossimo 1° maggio la Puglia sarà ancora più vicina agli Stati Uniti. United Airlines, uno dei giganti mondiali del trasporto aereo, inaugurerà un nuovo collegamento diretto tra Bari e New York, con quattro voli a settimana in partenza e arrivo dall’aeroporto di Newark (EWR).Un passo importante per l’aeroporto “Karol Wojtyła” e per tutto il sistema turistico ed economico regionale, che consolida così la propria presenza nel panorama internazionale dei collegamenti a lungo raggio.Secondo quanto annunciato da Aeroporti di Puglia, i voli partiranno da Bari il lunedì, martedì, giovedì e sabato alle 9.45, con arrivo a Newark alle 14.00 ora locale. Le partenze da New York sono previste il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica alle 16.45, con arrivo nel capoluogo pugliese alle 7.45 del giorno successivo.“È una notizia di straordinario valore – ha commentato Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia –. Un colosso dell’aviazione commerciale mondiale ha scelto di investire sul nostro territorio con una programmazione che solo pochi mesi fa sembrava impensabile. Per la Puglia, per la sua industria del turismo e per la rete imprenditoriale, si aprono opportunità di sviluppo uniche”.Secondo Vasile, la decisione di United Airlines è frutto del successo registrato dalla rotta inaugurata lo scorso anno e dal crescente interesse dei viaggiatori americani per la regione. “Sempre più cittadini statunitensi scelgono la Puglia per le loro vacanze – ha spiegato – attratti dalla nostra cultura, dalla storia e dalle tradizioni popolari. Questo volo è il riconoscimento di un percorso di crescita che vede la regione tra le mete più apprezzate a livello internazionale.”Il presidente ha voluto ringraziare il Governo regionale, gli Assessorati ai Trasporti e al Turismo, e tutto il personale di Aeroporti di Puglia per la collaborazione che ha reso possibile il nuovo collegamento: “Abbiamo lavorato insieme per rendere le nostre infrastrutture sempre più efficienti e attrattive per i grandi player del trasporto aereo mondiale. Il risultato di oggi è la prova che la direzione intrapresa è quella giusta.”Con l’arrivo di United Airlines, la Puglia si conferma dunque tra le regioni italiane più dinamiche nel settore dell’aviazione civile, pronta a trasformare il turismo internazionale in una leva strategica di sviluppo economico e culturale.