Putignano celebra il Carnevale con “L’abito … la festa e altro”

PUTIGNANO – Sabato 18 ottobre 2025, Putignano sarà protagonista di un evento speciale dedicato alla memoria, alla creatività e al futuro del Carnevale, con la serata, promossa dain collaborazione con la, nell’ambito del progetto

La manifestazione prenderà il via alle 19:00 nel Foyer del Teatro Comunale “Giovanni Laterza”, con i saluti istituzionali e gli interventi del prof. Piero Sisto, dedicato al ricordo di quattro storici interpreti del Carnevale di Putignano, e di Michele Piccione e Giuseppe Genco, che presenteranno due giovani imprese artigiane impegnate nel rinnovamento della tradizione. Durante l’incontro saranno consegnati riconoscimenti ai protagonisti storici e alle nuove realtà artigiane che si distinguono per impegno e creatività.

Alle 20:30, in Piazza Teatro, prenderà il via la sfilata “L’abito … la festa e altro”, un racconto in movimento tra tradizione, arte e inclusione, che coinvolgerà laboratori artigiani, scuole e associazioni del territorio. La passerella carnascialesca valorizzerà l’abito come simbolo di identità, festa e comunità, frutto di un percorso di incontri e laboratori promossi da CNA.

La serata si concluderà alle 21:30 con i ringraziamenti e l’invito alle prossime iniziative del progetto “Carnival & Festive Fashion Week 2026”, dedicate alla moda, all’artigianato e alla cultura del Carnevale.

Un’occasione per riscoprire le radici della tradizione putignanese, valorizzare le nuove generazioni e vivere la creatività in tutte le sue forme.