Bari, torna in Puglia il presidente nazionale dell’ANIEF Marcello Pacifico



BARI - Torna in Puglia Marcello Pacifico, presidente nazionale dell'ANIEF, sindacato di base della scuola con agibilità ARAN, che nell'ultima tornata elettorale dello scorso aprile 2025 si è particolarmente distinto, superando l'8% di rappresentatività a livello nazionale.





In occasione del congresso regionale della Regione Puglia, che si terrà mercoledì 12 novembre 2025 nella città di Bari, tutte le RSU DSTA E TAS e soci ANIEF che a vario titolo partecipano attivamente alla vita sindacale, sono invitati per prendere parte a questo importante evento regionale.