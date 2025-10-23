De Mucci (NPSI Puglia): 'Luigi Di Lorenzo nominato segretario provinciale di NPSI Taranto'

- "In un'ottica di radicamento e allargamento del nostro partito sul territorio di Puglia, in queste ore la segreteria regionale del Npsi Puglia ha provveduto a nominare Luigi Di Lorenzo segretario provinciale dei socialisti, liberali, riformisti del NPSI di Taranto. Di Lorenzo è stato più volte eletto consigliere comunale nella fila del partito socialista, ha ricoperto il ruolo di assessore e di sindacalista. Cresce la famiglia socialista del NPSI in Puglia, con la consapevolezza di dover ripartire dai territori, dai singoli comuni per coniugare i bisogni ed i meriti dei cittadini attraverso la politica del fare".