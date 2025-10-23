Ostuni presenta il nuovo Piano Strategico del Turismo



OSTUNI (BR) - Il Comune di Ostuni invita la cittadinanza, gli operatori del settore, le istituzioni locali e gli organi di informazione a partecipare alla presentazione del Piano Strategico del Turismo, in programma lunedì 27 ottobre alle ore 16:00 presso il Salone dei Sindaci di Palazzo di Città.





Il Piano rappresenta uno strumento fondamentale per orientare lo sviluppo turistico della "Città Bianca" nei prossimi anni, ponendo al centro un modello di turismo sostenibile, autentico e di qualità, capace di valorizzare il territorio, la comunità locale e le sue eccellenze.





All’incontro interverranno il Sindaco Angelo Pomes, l’Assessore al Turismo e alla Cultura, Niki Maffei, l’assessore al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane, l’assessore alla Cultura della Regione Puglia, Viviana Matrangola, la responsabile dell’Osservatorio Turismo di ARET PugliaPromozione, Mara Maggiore, il direttore generale di ARET PugliaPromozione, Luca Scandale, il dirigente degli Affari Generali del Comune di Ostuni, Giovanni Quartulli.





L’esperta in Destination Management e Marketing turistico, Flavia Fagotto, illustrerà le linee guida e le prospettive strategiche del piano.





"Essere una città bella e nota non basta più - dichiara l’assessore al turismo del Comune di Ostuni Niki Maffei - oggi il turismo richiede visione, competenza e strategia. Ostuni deve saper guardare oltre la stagione estiva e costruire un modello di accoglienza che parli di sostenibilità, identità e qualità. Il Piano Strategico nasce proprio con questo spirito: pensare insieme a un futuro turistico che sia coerente con ciò che siamo e con ciò che vogliamo diventare".





L’evento sarà un’importante occasione di confronto e partecipazione tra amministrazione, cittadini, operatori e stampa, per condividere idee e obiettivi comuni e per definire, insieme, le azioni necessarie a rendere Ostuni sempre più competitiva e accogliente nel panorama turistico nazionale e internazionale.