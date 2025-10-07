Otranto, peschereccio sorpreso di nuovo a pescare in zona vietata: sanzioni e sequestri
Otranto (Le), 7 ottobre 2025 – I Finanzieri della Sezione Operativa Navale di Otranto hanno sorpreso per la seconda volta in meno di un anno un peschereccio impegnato in pesca a strascico in una zona vietata.
A seguito dell’infrazione, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 4.000 euro e sequestrate le reti utilizzate per l’attività illegale. Il comandante del motopeschereccio aveva già subito due gravi infrazioni precedenti, per le quali era stata sospesa la licenza di pesca e revocato il beneficio dei contributi europei.
Dopo la fine del periodo di sospensione, il peschereccio ha ripreso l’attività ed è stato nuovamente colto in flagranza. Il comandante rischia ora ulteriori sospensioni e sanzioni per la violazione reiterata delle norme sulla pesca.
Tags: CRONACA LOCALE Lecce