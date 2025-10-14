Barletta, laurea falsa e concorso Aeroporti di Puglia: Carmela Fiorella chiede la messa alla prova

BARI - Carmela Fiorella, moglie dell’ex capogruppo Pd in Regione ed ex assessore all’Ambiente Filippo Caracciolo, ha presentato al giudice la richiesta di, misura che potrebbe consentirle di evitare un processo e una possibile condanna. La Procura ha espresso parere favorevole, mentre la decisione finale del gip è attesa per l’udienza del

Fiorella è accusata di tre ipotesi di falso, materiale e ideologico, e due di truffa, in relazione alla presentazione di una laurea falsa in Economia durante un concorso per Aeroporti di Puglia, dove era stata assunta come responsabile delle risorse umane pochi mesi fa.

Secondo l’accusa, la laurea originale in Scienze delle Amministrazioni, rilasciata dall’Università di Bari nel settembre 2012, sarebbe stata falsificata trasformandola in una laurea in Economia. Dopo la scoperta della falsità del titolo, la società aeroportuale ha presentato denuncia in Procura.

Fiorella ha dichiarato pubblicamente di assumersi la piena responsabilità dei fatti. Contestualmente alla richiesta di messa alla prova presso la Caritas di Barletta, sarebbe disposta a versare 35mila euro ad Aeroporti di Puglia come risarcimento.

L’udienza del 3 dicembre sarà determinante per stabilire se la misura alternativa possa essere concessa, permettendo a Fiorella di evitare il processo vero e proprio.