Trinitapoli: sciopero nazionale del comparto igiene ambientale













Si informa la cittadinanza che venerdì 17 ottobre 2025 è stato indetto uno sciopero sindacale nazionale del



comparto igiene ambientale, al quale ha aderito anche il gestore del servizio di raccolta rifiuti del Comune



di Trinitapoli.



Pertanto, in quella giornata il servizio di raccolta non sarà garantito, ad eccezione delle prestazioni



essenziali previste dalla Legge n. 146/1990 e successive modifiche.



Al fine di evitare disagi e accumuli, si invita la cittadinanza a non esporre i rifiuti, in via del tutto



precauzionale, secondo il calendario ordinario.



Grazie per la collaborazione.





L’Assessore all’Ambiente ed Ecologia



Tonia Iodice

Avviso alla cittadinanzaSciopero nazionale del comparto igiene ambientale.