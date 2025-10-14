Trinitapoli: sciopero nazionale del comparto igiene ambientale
Avviso alla cittadinanza
Sciopero nazionale del comparto igiene ambientale.
Si informa la cittadinanza che venerdì 17 ottobre 2025 è stato indetto uno sciopero sindacale nazionale del
comparto igiene ambientale, al quale ha aderito anche il gestore del servizio di raccolta rifiuti del Comune
di Trinitapoli.
Pertanto, in quella giornata il servizio di raccolta non sarà garantito, ad eccezione delle prestazioni
essenziali previste dalla Legge n. 146/1990 e successive modifiche.
Al fine di evitare disagi e accumuli, si invita la cittadinanza a non esporre i rifiuti, in via del tutto
precauzionale, secondo il calendario ordinario.
Grazie per la collaborazione.
L’Assessore all’Ambiente ed Ecologia
Tonia Iodice
Tags: Foggia