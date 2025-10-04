Barletta, ritrovate sane e salve le due diciassettenni scomparse
BARLETTA - Sono state ritrovate Sofia Autenzio e Nikol Giannone, le due ragazze di 17 anni di Barletta scomparse giovedì mattina.
A dare la notizia è stato il Comando Provinciale dei Carabinieri della BAT, che ha confermato il loro buon stato di salute.
Negli ultimi due giorni le ricerche erano state intensificate, anche grazie agli appelli diffusi sui social e alle informazioni sull’abbigliamento indossato al momento della scomparsa.
I militari stanno ora valutando ulteriori elementi per chiarire la dinamica dell’accaduto.
