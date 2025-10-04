Corsano, Uil e Feneal Uil: “Basta tragedie sul lavoro, sicurezza dei lavoratori priorità assoluta”

LECCE - In seguito alla morte dell’operaio di 58 anni nel cantiere per la realizzazione di una vasca per la raccolta delle acque piovane a Corsano,, coordinatore della Uil di Lecce, e, segretario generale della Feneal Uil di Lecce, hanno espresso dolore e indignazione:

“Una tragedia che si ripete, un prezzo umano inaccettabile. Bisogna alzare il livello d’allerta soprattutto nei cantieri. Fermare questa assurda strage sul lavoro è un dovere che chiama in causa tutti”.

I sindacalisti sottolineano la necessità di dare priorità alla sicurezza dei lavoratori, di incrementare i controlli nei cantieri edili e di investire continuamente nella formazione.

“Solo dolore e rabbia per il ripetersi di queste tragedie. Ci stringiamo al fianco dei familiari della vittima e ribadiamo che ‘Zero morti sul lavoro’ non è uno slogan, ma un obiettivo concreto, una battaglia di civiltà che ci riguarda tutti”.

UIL e Feneal UIL lanciano quindi un appello a imprese, istituzioni e cittadini affinché la tutela della sicurezza sul lavoro diventi davvero una priorità quotidiana.