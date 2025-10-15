Bitetto lancia la campagna “Ok, il sacchetto è giusto” per il corretto riciclo della bioplastica

BITETTO – Il Comune di Bitetto ha dato il via alla campagna di sensibilizzazione “Ok, il sacchetto è giusto”, finalizzata a migliorare le pratiche di conferimento dei rifiuti e la consapevolezza sui materiali in bioplastica compostabile. Il progetto, realizzato in collaborazione con Navita, gestore del servizio di igiene urbana, è stato finanziato tramite il “Bando Comunicazione Locale 2025” promosso da Biorepack.

L’iniziativa prevede un visual semplice e immediato per aiutare i cittadini a riconoscere correttamente gli imballaggi in bioplastica compostabile e distinguerli da altri tipi di packaging. Sono inoltre previste attività social, distribuzione di manufatti certificati alle utenze non domestiche e un video tutorial rivolto ai più piccoli.

“Riconoscere e utilizzare correttamente gli imballaggi in bioplastica compostabile è un piccolo gesto quotidiano, ma di grande valore collettivo. Ridurre gli errori di conferimento significa migliorare la qualità del riciclo e rendere Bitetto più pulita e sostenibile”, ha dichiarato il sindaco Fiorenza Pascazio.

Il bando Biorepack e l’elenco completo dei progetti vincitori sono consultabili qui.