Barletta, sparatoria: M5S chiede interventi immediati per la sicurezza

BARLETTA“Quanto accaduto ieri a Barletta è purtroppo solo l’ultimo di una serie di episodi di cronaca che hanno visto protagonista la città. Come M5S denunciamo da tempo che ci sia un problema sicurezza e chiediamo che vengano prese immediate contromisure, perché i cittadini non possono aver paura di uscire di casa”.

È quanto dichiarano Luca Savella, a nome del Gruppo Territoriale del M5S di Barletta, e Letizia Morra, coordinatrice provinciale del Movimento, in merito alla sparatoria che ha coinvolto il presidente del Comitato di Quartiere Zona 167, Giuseppe Di Bari.

Il Movimento sottolinea la necessità di diffondere la cultura della legalità, aumentare i controlli e rafforzare gli strumenti di prevenzione, mantenendo alta l’attenzione su questo tema e richiedendo risposte immediate in tutte le sedi istituzionali competenti.

“Siamo vicini a Giuseppe Di Bari e al Comitato di Quartiere, di cui conosciamo l’impegno quotidiano, e confidiamo nel lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine per individuare i responsabili dell’accaduto”, concludono Savella e Morra.