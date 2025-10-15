TARANTO – Venerdì 17 ottobre 2025 alle ore 17:30 l’Archivio di Stato di Taranto ospita la presentazione del libro A Taranto nel Settecento: Una storia narrata di Vincenzo Antonio Greco. L’opera racconta la città nel corso del Settecento attraverso le testimonianze conservate nei protocolli notarili, lettere e atti ufficiali dell’archivio, restituendo una Taranto viva, segnata da tensioni sociali, trasformazioni urbanistiche e dinamiche economiche di respiro mediterraneo.

All’incontro interverranno la direttrice dell’Archivio di Stato di Taranto, dott.ssa Valentina Esposto, e il prof. Stefano Vinci, coordinatore dei corsi di laurea in Giurisprudenza del Dipartimento Jonico dell’Università di Bari. Sarà inoltre presente l’editore, prof. Piero Massafra.

L’evento rappresenta un’occasione unica per riscoprire la città attraverso i suoi documenti, ascoltare storie dimenticate e dialogare con chi le ha riportate alla luce. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

📍 Dove: Archivio di Stato di Taranto, via F. Di Palma n. 4

📅 Quando: Venerdì 17 ottobre 2025, ore 17:30