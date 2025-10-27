Roberto Ciufoli arriva in Puglia con il suo spettacolo ''Tipi''





Sabato 8 novembre 2025, alle ore 20:30, il Roma Teatro di Cerignola accoglierà il celebre attore Roberto Ciufoli con il suo spettacolo "TIPI". Diretto e interpretato dallo stesso Ciufoli, questo recital comico e antropologico si preannuncia come un evento imperdibile per gli appassionati di teatro e per chiunque voglia trascorrere una serata all’insegna dell’ironia e della riflessione.

"TIPI" è un viaggio unico ed esilarante attraverso le molteplici sfaccettature dell’essere umano, in cui Roberto Ciufoli esplora con maestria le caratteristiche psicologiche e comportamentali che rendono ogni individuo unico. Lo spettacolo analizza, con ironia e profondità, come tratti caratteriali specifici si riflettano in atteggiamenti fisici e modi di interagire con il mondo.

Il recital si sviluppa attraverso un mix variegato e coinvolgente di monologhi, poesie, sketch, balli e canzoni, offrendo al pubblico una panoramica divertente e al tempo stesso riflessiva sulla varietà dei caratteri umani.

Roberto Ciufoli, noto per la sua straordinaria versatilità artistica, guida il pubblico in un percorso emozionante e sorprendente, alternando momenti di puro divertimento a spunti di riflessione. La sua capacità di dar vita a personaggi e situazioni di grande impatto scenico promette di lasciare il segno nel cuore degli spettatori.