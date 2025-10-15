Bitonto, operazione straordinaria della Polizia contro i furti d’auto: 97 persone identificate e un veicolo rubato recuperato

BITONTO – Prosegue l’attività di prevenzione e contrasto ai furti di autovetture nell’area metropolitana di Bari. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha svolto a Bitonto un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato a garantire maggiore sicurezza ai cittadini e a contrastare i fenomeni predatori che interessano il territorio.

L’operazione ha visto impegnate le pattuglie del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bitonto, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale” e del IX Reparto Volo.

Nel corso dei servizi sono state identificate 97 persone, di cui 41 con precedenti o segnalazioni di polizia. Sono stati inoltre effettuati 5 posti di controllo e verificati 62 veicoli: uno di questi, risultato provento di furto, è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.

Durante l’operazione, gli agenti hanno contestato 5 violazioni al Codice della Strada, sottoposto 2 veicoli e un ciclomotore a sequestro amministrativo e ritirato una carta di circolazione.

Una persona è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per guida senza patente, mentre sono state eseguite 5 perquisizioni personali e 3 domiciliari.

L’attività si inserisce nel piano di controllo straordinario del territorio disposto dalla Questura di Bari, che prevede azioni mirate di prevenzione dei reati contro il patrimonio, in particolare dei furti di autovetture, e un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine nelle zone urbane e rurali più sensibili.