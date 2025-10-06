Bitonto, si chiude la sesta edizione de “Il Diritto in Piazza – Festival del diritto” dedicata allo sport e ai valori costituzionali

BITONTO - Si è conclusa ieri a Bitonto la sesta edizione de, promossa dall’associazione Centro Studi “Sapere Aude”, che si è svolta dal 3 al 5 ottobre. Il tema di quest’anno,, ha messo al centro il rapporto tra sport, educazione, benessere psicofisico e valori costituzionali, a seguito della modifica dell’articolo 33 della Costituzione italiana.

L’ultima tavola rotonda, “Sport e Pace: dalla diffusione dell’ideale olimpico alla promozione dei valori dello sport”, ha visto la partecipazione del vicepresidente del CONI, Marco Di Paola, che ha sottolineato l’impegno della Puglia nello sport e il potenziale turistico di Taranto in vista dei Giochi del Mediterraneo. Don Angelo Cassano di Libera Puglia ha ricordato il calciatore palestinese Suleiman, vittima dei bombardamenti a Gaza, richiamando l’attenzione sullo sport come valore educativo e di pace. Il docente Francesco Perchinunno ha evidenziato come la recente modifica costituzionale abbia riconosciuto lo sport tra gli interessi fondamentali dello Stato, consolidandone il valore educativo, sociale e di benessere psicofisico.

Il presidente del Centro Studi “Sapere Aude”, Michele Coletti, ha annunciato l’ipotesi di costituire una fondazione per valorizzare ulteriormente il Festival, coinvolgendo anche i comuni limitrofi. Il sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, ha definito l’evento un laboratorio di idee capace di stimolare la partecipazione dei cittadini e il confronto con esperti e istituzioni.

La manifestazione conferma la capacità del Festival di unire diritto, cultura e sport, promuovendo riflessioni su temi di grande attualità e rilevanza sociale.