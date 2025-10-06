Monopoli, al via il Festival '3 volte Lucy'



MONOPOLI (BA) - Al via a Monopoli la seconda tappa di 3 volte Lucy - il festival di Lucy, un progetto ambizioso di tre appuntamenti all'anno in tre diverse città che mira a creare un ponte tra la rivista culturale Lucy (digitale e cartacea) e il pubblico, trasformando la presenza del magazine digitale in un'esperienza tangibile e vivace. In ogni edizione vengono trattati temi universali e attuali, direttamente ispirati dai numeri del magazine, per promuovere la riflessione, l'incontro e la crescita comunitaria.





Monopoli aprirà le porte della città per un insieme di incontri e momenti culturali gratuiti che prenderanno vita in diverse location del Comune nelle giornate di venerdì 17 ottobre, sabato 18 ottobre, domenica 19 ottobre e nei giorni di lunedì 21 e martedì 22 ottobre.





Il tema affrontato nell’edizione di Monopoli sarà Generazioni: esploreremo le tensioni generazionali a partire dai grandi temi della modernità e dagli spazi in cui si discutono, ma parleremo anche di esperienze: come cambia il desiderio con l’età? Cosa significa davvero diventare adulti? E cosa serve per essere definiti “giovani”? Il confronto tra generazioni è più una spinta o un perenne conflitto destinato a farci soccombere? E ancora: quando smettiamo di percepirci come la generazione che succede e diventiamo quella che precede?





Tra i nomi che parteciperanno al festival Alessandro Cattelan, Nicola Lagioia, Francesca Mannocchi e Nathan Thrall, Cecilia Sala, Matteo Lancini, Kento, Giulia Muscatelli.









Il progetto è ideato e organizzato da Lucy Agency - agenzia culturale e concessionaria esclusiva delle riviste multimediali Lucy sulla cultura e Lucy sui mondi - in collaborazione con add editore.





Con la partecipazione e il sostegno del comune di Monopoli e in collaborazione con la Biblioteca civica Prospero Rendella, il teatro Radar e i Teatri di Bari.