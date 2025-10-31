Blitz dei NAS di Bari: sequestrati oltre mille prodotti di Halloween non sicuri

I Carabinieri del NAS di Bari hanno effettuato controlli in diverse attività commerciali in vista della festività di Halloween, concentrandosi sui prodotti destinati ai bambini. Durante le verifiche, i militari hanno individuatoin cui venivano venduti articoli a tema Halloween privi dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati oltre mille prodotti, giudicati pericolosi per la salute pubblica. I titolari delle attività e gli importatori dei prodotti sono stati sanzionati con multe per un totale di 13mila euro. La merce, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 3mila euro.

L’operazione sottolinea l’attenzione delle forze dell’ordine alla tutela della sicurezza dei consumatori, soprattutto dei più piccoli, e il rispetto delle normative relative alla commercializzazione di articoli destinati ai bambini.