Allerta meteo in Puglia: temporali e rischio idrogeologico per il 31 ottobre 2025

FOGGIA – La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico in diverse zone della Puglia. L’allerta è valida

Secondo le previsioni, le precipitazioni interesseranno in modo differenziato le varie zone della regione. Nei settori meridionali si prevedono piogge da sparse a diffuse, prevalentemente sotto forma di rovesci o temporali, con quantitativi cumulati di moderata intensità. Nella Puglia centrale, invece, le piogge saranno da isolate a sparse, sempre a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o localmente moderati, soprattutto nella zona centro-orientale.

Le zone più a rischio includono la Puglia centrale Adriatica e i bacini del Lato e del Lenne. In queste aree, le precipitazioni potrebbero provocare allagamenti, smottamenti o frane, in particolare nei centri urbani e nei pressi dei corsi d’acqua.

La Protezione Civile raccomanda alla popolazione di evitare spostamenti non necessari nelle zone interessate e di prestare attenzione a possibili allagamenti, smottamenti o caduta di alberi e rami. È importante seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali tramite i canali della Protezione Civile e delle autorità locali.

L’allerta di colore giallo indica una situazione di potenziale rischio, che richiede attenzione ma non comporta emergenze immediate. Tuttavia, cittadini e automobilisti sono invitati a mantenere comportamenti prudenti e a seguire le istruzioni delle autorità fino alla cessazione dell’allerta.