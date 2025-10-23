Brindisi: scoperta piantagione di marijuana, arrestata coppia di coniugi

BRINDISI - Alla periferia di Brindisi, in località Apani, i Carabinieri hanno scoperto una vasta piantagione di marijuana. In manette una coppia, lui 52 anni e lei 56, accusati di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è avvenuta il 20 ottobre, quando i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, con il supporto dell’Aliquota Pronto Intervento, hanno perquisito la loro abitazione di campagna. Nel giardino sono state trovate 540 piante di marijuana, mentre in due container erano nascosti 27 scatoloni contenenti 30 chili di infiorescenze.

All’interno della casa, i Carabinieri hanno sequestrato altri 13 chili di marijuana già confezionata, oltre a materiale per coltivazione e lavorazione, tra cui ventilatori, lampade, deumidificatori, essiccatori, bilancia di precisione e buste per il confezionamento. Rinvenute anche tute da lavoro complete di maschere e filtri. I due coniugi sono stati posti agli arresti domiciliari.