Teatro Piccinni: al via la stagione con Silvio Orlando in “Ciarlatani”

BARI - Dal 29 ottobre al 2 novembre 2025 il Teatro Comunale Piccinni di Bari ospita in esclusiva regionale Ciarlatani, di Pablo Remón, con protagonista Silvio Orlando. La commedia, ironica e brillante, esplora il successo, il fallimento e le fragilità del mondo dello spettacolo.

Accanto a Orlando, in scena Francesca Botti, Davide Cirri e Blu Yoshimi, con scene di Roberto Crea, luci di Luigi Biondi e costumi di Ornella e Marina Campanale. La regia è curata da Orlando stesso e Raquel Alarcón (aiuto regia). La narrazione intreccia le storie di Anna Velasco, attrice in stallo, e Diego Fontana, regista di film commerciali, collegati dalla figura enigmatica di Eusebio Velasco, regista di culto.

La stagione “UMANO COLLETTIVO” debutta con un incremento di partecipazione: 1.755 abbonamenti venduti, rispetto ai 1.400 dell’anno scorso.

Orari spettacoli:

Mercoledì 29 ottobre – 19:30

Giovedì 30 ottobre – 19:30

Venerdì 31 ottobre – 21:00

Sabato 1 novembre – 20:00

Domenica 2 novembre – 18:00



