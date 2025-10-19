Cagnano Varano, 47 ulivi colpiti da Xylella: scattano le misure di eradicazione

CAGNANO VARANO – Non ci sono dubbi: i 47 ulivi individuati a Cagnano Varano sono stati colpiti dalla Xylella. Lo confermano le analisi del centro di ricerca Basile Caramia di Locorotondo e del dipartimento Safe dell’Università di Foggia, mentre il Cnr di Bari ha identificato la sottospecie come pauca.

La preoccupazione, sottolineata da Confagricoltura Puglia, è che gli alberi infetti possano essere molti di più. Per contenere il contagio, è stata istituita un’area delimitata con zona infetta e zona cuscinetto, dove sono già scattate le misure di eradicazione previste dal regolamento europeo.

La provincia di Foggia, con oltre 34mila aziende olivicole, produce circa il 15% dell’olio pugliese, rendendo la vicenda di grande rilevanza per l’intero settore.