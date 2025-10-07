Campagna vaccinale 2025-2026: la Puglia rafforza la prevenzione e protegge i neonati contro la bronchiolite

BARI – Prende il via domani,, in tutta la Puglia, la campagna di, che include anche la protezione(“fuoco di Sant’Antonio”).

I cittadini potranno vaccinarsi presso il proprio medico di famiglia o pediatra di libera scelta, in tutti i centri vaccinali delle ASL e nelle farmacie aderenti.

“Con la nuova campagna vaccinale rafforziamo la protezione per adulti e anziani fragili e confermiamo la somministrazione dell’anticorpo monoclonale contro il virus respiratorio sinciziale (VRS), già efficace nel prevenire bronchioliti e polmoniti nei neonati”, ha dichiarato Raffaele Piemontese, vicepresidente della Regione Puglia e assessore alla Sanità.

Vaccinazione antinfluenzale: priorità e copertura

La vaccinazione rimane lo strumento più efficace per prevenire l’influenza e le sue complicanze. La Regione Puglia ha acquistato un milione di dosi di vaccino antinfluenzale, distribuite tra medici di medicina generale, pediatri, centri vaccinali e farmacie territoriali.

Il vaccino è gratuito e prioritario per le persone over 60, le donne in gravidanza o nel periodo post-partum, i bambini tra 6 mesi e 6 anni, i soggetti con patologie croniche o condizioni a rischio, gli ospiti di strutture sanitarie e sociosanitarie, i familiari di persone a rischio, gli operatori sanitari e le categorie professionali essenziali.

Durante la somministrazione, sarà fortemente raccomandato effettuare anche i vaccini anti-Covid, anti-Pneumococco e anti-Herpes Zoster.

“Vaccinarsi significa proteggere sé stessi e gli altri, riducendo la pressione su pronto soccorso e reparti ospedalieri”, ha sottolineato Vito Montanaro, direttore del Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia.

Protezione dei neonati contro la bronchiolite

La Regione conferma la somministrazione dell’anticorpo monoclonale contro il VRS, principale causa di bronchiolite e polmonite nei bambini sotto l’anno di età. Introdotto con successo nella scorsa stagione, il programma ha già ridotto significativamente le forme gravi e i ricoveri ospedalieri nei lattanti.

L’immunizzazione è prevista per tutti i neonati nati o che nasceranno tra il 1° aprile 2025 e il 31 marzo 2026 e sarà eseguita nei reparti di Neonatologia pubblici e privati accreditati, nei centri vaccinali delle ASL e negli ambulatori dei pediatri di libera scelta.

Il VRS circola prevalentemente tra ottobre e marzo e rappresenta una delle principali cause di infezioni respiratorie acute nei bambini molto piccoli.

“Vaccinare i neonati con l’anticorpo monoclonale è un atto di responsabilità verso sé stessi e la comunità – ha aggiunto Piemontese –. Utilizzeremo tutti i canali di comunicazione, dai manifesti ai social, per rafforzare la fiducia nella prevenzione”.

La campagna vaccinale durerà fino al 31 marzo 2026, consolidando l’impegno della Puglia nella protezione dei più piccoli e nel rafforzamento delle politiche di prevenzione precoce.