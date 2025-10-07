Emiliano denuncia Israele per il sequestro di cittadini italiani e pugliesi della “Global Sumud Flotilla”

BARI – Il presidente della Regione Puglia,, ha annunciato la denuncia nei confronti delper il sequestro e l’arresto di cittadini italiani e pugliesi a bordo della missione di pace, impegnata a portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza.

Secondo quanto comunicato dalla Regione, le forze armate israeliane avrebbero intercettato e arrestato arbitrariamente i partecipanti italiani, tra cui almeno tre pugliesi, su piccole imbarcazioni battenti bandiera italiana in acque internazionali, sequestrandole e affondandole.

Il presidente Emiliano ha dichiarato: “La consumazione di atti di violenza a bordo di imbarcazioni italiane, il sequestro e l’arresto dei nostri concittadini inermi, così come l’affondamento delle stesse imbarcazioni, configurano reati gravissimi. Tali azioni ledono i valori e i principi fondamentali dello Statuto della Regione Puglia, che si costituisce persona offesa e danneggiata dalle azioni criminali del Governo israeliano”.

La Giunta regionale ha quindi deciso di sporgere formale denuncia, sostenendo la tutela dei cittadini pugliesi coinvolti nella missione umanitaria.