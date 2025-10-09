Campi Salentina: arrestato uomo per estorsione e furto aggravato ai danni dei genitori

CAMPI SALENTINA - Una vicenda familiare segnata da paura e minacce ha finalmente trovato una svolta grazie all’intervento dei Carabinieri della Stazione di Campi Salentina. Nella mattinata odierna, i militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Lecce nei confronti di un uomo nato nel 1988, già noto alle forze dell’ordine, accusato di estorsione ai danni dei propri genitori e di furto aggravato.Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe più volte minacciato e vessato i genitori, costringendoli a consegnargli somme di denaro. Le richieste, sempre più pressanti, sarebbero state accompagnate da comportamenti violenti e intimidatori, spesso consumati mentre l’indagato si trovava in stato di alterazione psicofisica, presumibilmente dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti.A peggiorare la situazione un episodio recente: il furto dell’autovettura della zia, avvenuto il 26 settembre scorso, che l’uomo avrebbe commesso sempre sotto l’effetto di droga.L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lecce, ha permesso ai Carabinieri di raccogliere elementi e riscontri tali da consentire l’emissione del provvedimento restrittivo. Questa mattina, i militari hanno rintracciato e arrestato il trentasettenne, ponendo fine a una situazione di disagio e paura che andava avanti da tempo.Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa circondariale di Lecce, a disposizione dell’autorità giudiziaria.L’operazione rappresenta un ulteriore segnale della costante attenzione dei Carabinieri nei confronti dei reati consumati in ambito domestico, spesso nascosti dietro il silenzio e la sofferenza delle vittime. Come precisano gli inquirenti, il procedimento è tuttora nella fase preliminare e la colpevolezza dell’indagato dovrà essere accertata nel corso del processo, nel pieno rispetto del principio di innocenza e del contraddittorio tra le parti.