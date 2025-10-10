Ruffano, nuova rapina ai danni di una coppia di anziani: possibile banda di seriali in azione

RUFFANO – Potrebbe trattarsi di una banda di rapinatori seriali quella che, nella serata di ieri, ha colpito ancora una volta nel Salento. Quattro persone, tutte a volto coperto, sono entrate nell’abitazione di una coppia di 82enni, sorprendendoli in casa.I malviventi hanno minacciato i due anziani, costringendoli a consegnare gioielli e denaro contante. Dopo aver razziato tutto ciò che hanno trovato, si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce.La dinamica dell’assalto ricorda da vicino quella della rapina avvenuta lo scorso 2 ottobre a Ruffano, dove un’altra coppia di anziani era stata vittima di un colpo messo a segno con modalità quasi identiche. Anche in quell’occasione, i ladri erano entrati scavalcando il muro di cinta e forzando la porta d’ingresso, che non era chiusa a chiave.Sul nuovo episodio indagano i carabinieri, che stanno cercando di capire se dietro i due fatti possa esserci la stessa mano e se si tratti di un gruppo organizzato specializzato in colpi ai danni di persone anziane e vulnerabili.