“Cantico di Frate Sole”: omaggio a San Francesco per “Notti Sacre” a Lecce

LECCE -, nella splendida cornice della, si terrà “Cantico di Frate Sole”, terza tappa leccese della terza edizione di, la rassegna di musica sacra nata a Bari da un’idea di monsignor Antonio Parisi e giunta quest’anno alla sua terza edizione nel capoluogo salentino.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

L’appuntamento rappresenta un omaggio a San Francesco d’Assisi e alla sua spiritualità universale, nel segno degli ottocento anni della stesura del Cantico delle Creature.

Protagonisti della serata saranno il soprano Doriana De Giorgi, il tenore/baritono Antonio Pellegrino, il Coro del Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce (maestro preparatore Francesco Muolo), l’Orchestra del Conservatorio “Tito Schipa”, l’organista Antonio Rizzato e il direttore Valerio De Giorgi.

Il programma include brani di ispirazione francescana, tra cui il “Cantico di Frate Sole” di padre Luigi De Santis ofm (1934-2014), opera di grande suggestione melodica e descrittiva. Composta negli anni Ottanta al ritorno del frate dalla Verna, fu armonizzata nel 1994 dal maestro Antonio Rizzato e successivamente orchestrata da Valerio De Giorgi nel 2013 per il quarto centenario della fondazione del convento e della chiesa di San Francesco in Lequile, dove padre Luigi fu priore.

“Notti Sacre” è una rassegna promossa dall’Arcidiocesi di Bari-Bitonto e dall’Arcidiocesi di Lecce, con il patrocinio dei rispettivi Comuni e del Pontificio Consiglio della Cultura, in collaborazione con ArtWork e con il Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce.