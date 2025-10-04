Stato dell’Arte Festival 2025: terza e ultima giornata con musica, architettura e gran finale jazz

LECCE - Domenica 5 ottobre entra nel vivo la terza e ultima giornata della seconda edizione di Stato dell’Arte Festival – Suoni, Luoghi, Trasparenze. Tutte le attività della giornata saranno ospitate nellanel Parco delle Cave di Marco Vito (Porta Ovest), concludendosi in serata al

La mattinata, a partire dalle 11, è dedicata all’ultima matinée della sezione Lecce Piano Festival, con concerti degli studenti dei Conservatori di Puglia. Tra i protagonisti: Domenico Locaputo, Alina Kirichenko, Sofia Elefante, Francesco Leccese e il duo Francesca Legittimo – Francesco Leccese, che proporranno brani di Bach, Brahms, Schubert, Debussy, Janáček e Ravel.

Nel pomeriggio, alle 17.30, si terrà l’incontro realizzato in coprogettazione con l’Ordine degli Architetti e l’associazione H2O sul tema “Architettura contemporanea nei contesti rurali e periurbani”, con i relatori Roberto Marcatti e Cintya Concari. Seguirà alle 19 il live jazz con il VMV Trio in Concert.

La serata al Teatro Paisiello inizierà alle 20.30 con un nuovo appuntamento del Lecce Piano Festival, con il duo Annamaria Fortunato e Rebecca Rita Ventrella che eseguiranno pianoforte a quattro mani brani di Rachmaninoff, Schubert e Ravel. Il gran finale è previsto alle 21.30 con il concerto dell’Aaron Parks Trio, con Aaron Parks al pianoforte, Anders Christensen al contrabbasso e Gregory Hutchinson alla batteria. L’ingresso è libero, con donazione volontaria a favore della Croce Rossa Italiana.

Stato dell’Arte Festival è organizzato da Icon Radio Visual Group con Groove Master Edition, con il sostegno della Città di Lecce, Acquedotto Pugliese, Regione Puglia, Provincia di Lecce, Conservatorio “Tito Schipa” e altri enti e partner culturali e tecnici.

