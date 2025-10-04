Lecce, sequestrati 600 capi contraffatti in un outlet: due persone denunciate

LECCE - Laha sequestrato un ingente quantitativo diriportanti i marchi di note case di moda. L’operazione è stata condotta dai finanzieri della, che hanno eseguito un controllo in un noto punto vendita outlet del territorio, dove venivano messi in commercio numerosi articoli sospetti — tra cui vestiti, calzature e borse — la cui provenienza è ora al vaglio degli investigatori.

Al termine dell’intervento, le Fiamme Gialle hanno sequestrato quasi 600 capi contraffatti, per un valore complessivo stimato di circa 25mila euro.

Due persone, ritenute responsabili della commercializzazione dei prodotti falsi, sono state segnalate all’autorità giudiziaria.

Le indagini proseguono per ricostruire la filiera di approvvigionamento della merce e verificare eventuali ulteriori responsabilità.