🔵 Emergenza idrica in Puglia: Acquedotto Pugliese annuncia nuove riduzioni di pressione

BARIA partire da lunedì 20 ottobre,attuerà ulteriori riduzioni di pressione su tutta la rete idrica regionale per, evitando così misure più drastiche come le turnazioni nell’erogazione dell’acqua.

In una nota, l’ente sottolinea che la disponibilità di acqua potabile è sempre più ridotta e invita la popolazione a contenere i consumi, suggerendo l’uso di autoclavi domestiche come misura precauzionale.

Secondo Aqp, con i livelli attuali di prelievo – sia per usi irrigui e industriali sia per usi civili – e con le precipitazioni e temperature registrate fino ad oggi, l’acqua disponibile sarebbe sufficiente a coprire il fabbisogno di oltre 4,3 milioni di persone fino a gennaio. Le nuove riduzioni di pressione, unite al risparmio individuale, potrebbero allungare questa scadenza, nell’auspicio di un miglioramento climatico.

L’ente evidenzia che l’Osservatorio permanente dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale ha portato il livello di severità idrica al massimo: la disponibilità delle sorgenti è inferiore del 28% rispetto alla media dell’ultimo decennio, fornendo quasi un terzo dell’acqua potabile distribuita da Aqp.

La situazione degli invasi, che garantiscono i restanti due terzi del fabbisogno idrico, è ancora più critica: le riserve sono crollate del 61%, e meno della metà di quest’acqua è destinata all’uso potabile, mentre il resto viene assorbito da usi irrigui e industriali. Le nuove riduzioni programmate si aggiungono a quelle già in atto dal fine 2024.