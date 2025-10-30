Carmiano, vandalizzato il nuovo campetto “Falcone e Borsellino”

CARMIANO – A pochi giorni dall’inaugurazione, il nuovo campetto di Street Soccer in via Kennedy, intitolato ai magistrati, è stato. Ignoti hanno danneggiato la rete di recinzione e abbandonato rifiuti, tra cui una busta con lattine vuote appesa all’ingresso, nonostante la presenza dei cestini.

L’impianto, nato come luogo di sport, socialità e legalità, era stato inaugurato con una cerimonia molto partecipata, alla presenza del Prefetto di Lecce Natalino Manno, del Sindaco Gianni Erroi, dell’assessore Camillo Villani Miglietta, di Gigi Renis (Coni) e di don Riccardo Calabrese, che aveva impartito la benedizione.

Le autorità comunali hanno espresso sdegno per l’episodio, definendolo un gesto “incivile e irrispettoso verso l’intera comunità”. Fortunatamente, l’area è dotata di videosorveglianza e sono già in corso le indagini per individuare i responsabili.

Non lontano dal campetto, nell’area mercatale, si segnalano ulteriori atti di degrado: l’ex bar risulta danneggiato, con tufo a terra, recinzioni rotte e bagni abbandonati, probabili bersagli anch’essi di vandalismi.