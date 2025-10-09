Carovigno: coppia arrestata per truffa con la tecnica del “finto maresciallo”

CAROVIGNO – I Carabinieri della Stazione di Carovigno hanno arrestato un 38enne napoletano e una 25enne foggiana, ritenuti responsabili di truffa aggravata in concorso.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la coppia avrebbe adoperato la tecnica del “finto maresciallo dei Carabinieri” per raggirare due coniugi locali. L’uomo, spacciandosi per ufficiale dell’Arma, ha convinto il marito a recarsi in caserma per presunti accertamenti su una rapina, mentre la moglie è stata indotta a consegnare denaro e gioielli a un complice, presentatosi come “funzionario del Tribunale”.

Grazie alla tempestiva denuncia delle vittime, alle testimonianze raccolte e alle immagini di videosorveglianza, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare e bloccare i due sospettati durante la fuga. Entrambi sono ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.