Policlinico di Bari, al via venerdì 10 ottobre la campagna antinfluenzale 2025

BARI – Parte venerdì 10 ottobre alle ore 10 la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2025 destinata a personale e pazienti del Policlinico di Bari. La campagna sarà realizzata direttamente nei reparti, grazie all’organizzazione della Control room, per semplificare l’adesione del personale sanitario e garantire la somministrazione del vaccino ai pazienti, come raccomandato.

L’avvio sarà accompagnato da un punto stampa presso l’ambulatorio vaccinale allestito nell’area di accoglienza della Cardiologia (secondo piano, Asclepios 3 lato ricoveri). Parteciperanno il direttore generale del Policlinico, Antonio Sanguedolce, il direttore sanitario Danny Sivo e il professor Silvio Tafuri, responsabile della Control room sulle vaccinazioni.