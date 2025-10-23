Casamassima, gattino salvato da uno scavo grazie a Vigili del Fuoco e Guardie Ecozoofile NOGEZ
CASAMASSIMA – Un gattino di pochi mesi è stato tratto in salvo grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco, chiamati dalle Guardie Ecozoofile NOGEZ del Comune di Casamassima, dopo una segnalazione arrivata nelle scorse ore.
“Il piccolo era caduto in uno scavo di un’abitazione in costruzione – si legge nel post pubblicato sui social dal NOGEZ –. Una volta recuperato, è stato portato in clinica con procedura di pronto soccorso per i dovuti controlli. Fortunatamente non ha riportato gravi danni, solo qualche escoriazione”.
Il cucciolo resterà ora sotto osservazione per le cure necessarie, e le guardie ecozoofile si occuperanno di trovargli una famiglia che possa adottarlo.
Un intervento rapido e coordinato che ha permesso di salvare la vita del piccolo animale e che sottolinea, ancora una volta, l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze di soccorso.
