Casamassima, gattino salvato da uno scavo grazie a Vigili del Fuoco e Guardie Ecozoofile NOGEZ

CASAMASSIMA – Un gattino di pochi mesi è stato tratto in salvo grazie al pronto intervento dei, chiamati dalle, dopo una segnalazione arrivata nelle scorse ore.

“Il piccolo era caduto in uno scavo di un’abitazione in costruzione – si legge nel post pubblicato sui social dal NOGEZ –. Una volta recuperato, è stato portato in clinica con procedura di pronto soccorso per i dovuti controlli. Fortunatamente non ha riportato gravi danni, solo qualche escoriazione”.

Il cucciolo resterà ora sotto osservazione per le cure necessarie, e le guardie ecozoofile si occuperanno di trovargli una famiglia che possa adottarlo.

Un intervento rapido e coordinato che ha permesso di salvare la vita del piccolo animale e che sottolinea, ancora una volta, l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze di soccorso.