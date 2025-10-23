San Severo, liberazione del professor Michele D’Angelo: torna in Italia dopo l’incubo in Albania
TIRANA - Finisce l’incubo per Michele D’Angelo, docente e ricercatore dell’Università dell’Aquila originario di San Severo, detenuto in Albania da agosto a seguito di un incidente stradale.
Nelle scorse ore sono state attivate le procedure per la sua liberazione, permettendo al 44enne di tornare presto in Italia. La vicenda aveva suscitato forte mobilitazione: la sindaca di San Severo, Lidya Colangelo, aveva espresso al Presidente della Repubblica Mattarella tutta la preoccupazione per il concittadino.
Dopo settimane di attesa e momenti delicatissimi, arriva finalmente una buona notizia per Michele D’Angelo e la sua famiglia, che potranno riabbracciarlo presto.
