Nuova uscita editoriale: “SAGATO – Il Drago di Luce” di Mario Contino

LECCE - I Libri di Icaro annunciano la pubblicazione di “SAGATO – Il Drago di Luce”, il nuovo romanzo diche inaugura la prima parte di una trilogia fantasy epica, tra mito, luce e oscurità. Il libro esplora battaglie esteriori e conflitti interiori, dove la luce diventa scelta e responsabilità.

Presentazione ufficiale

Il romanzo sarà presentato sabato 25 ottobre alle ore 17:30 nell’ambito della rassegna #APERIPRIMA – Heritage Hub, promossa da Pro Loco Lecce APS nell’ambito del progetto Heritage Hub “Prima rassegna di percorsi culturali e storytelling salentino”, sostenuto dal Consiglio Regionale della Puglia.

📍 Sala Auditorium del Museo Sigismondo Castromediano, Viale Gallipoli 31, Lecce (II piano)

🕠 Sabato 25 ottobre – ore 17:30

Interverranno Stefano Donno e Marina Scaramazza, mentre i saluti saranno portati dalla casa editrice I Libri di Icaro. Al termine dell’incontro è previsto un rinfresco offerto dalla Pasticceria Danny.

Trama

Nel regno di Rocford, un’ombra minacciosa rischia di distruggere tutto. Ma nel cuore di questa oscurità brilla la luce: Sagato, giovane guerriero destinato a combattere il male incarnato nel Drago Donair. Orfano cresciuto nell’istituto Mirus, Sagato affronta prove mortali, stringe alleanze improbabili e combatte accanto a amici valorosi come Estalia, Mark e Momoko, con la Katana dello Spirito in mano, per salvare il suo regno.

Sagato – Il Drago di Luce è un’avventura epica ricca di azione, magia e amicizia, in cui il destino di un intero regno è nelle mani di un giovane eroe determinato a proteggere la giustizia e la pace.

L’autore

Mario Contino, nato ad Agropoli (SA) nel 1986 e residente a Monopoli (Puglia), è ricercatore nel campo dei fenomeni paranormali e autore di numerose opere che spaziano tra saggi, romanzi, raccolte poetiche e testi musicali, con particolare attenzione al folclore dal punto di vista storico-antropologico. Ha fondato e diretto l’Associazione Italiana Ricercatori del Mistero (AIRM), punto di riferimento riconosciuto sia in ambito istituzionale che accademico-scientifico.

📖 Acquisto e informazioni: https://icarolibri.com/catalogo/sagato-il-drago-di-luce-139.html

📧 info@icarolibri.com

📞 371 1878199 – 327 6956111